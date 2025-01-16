Тель-Авив, Израиль, 16 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг, 16 января, заявила, что движение ХАМАС, с которым днём ранее была согласована сделка о прекращении огня, отказывается от договорённостей, «создавая кризис в последний момент».

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

Власти Израиля потребовали от движения передать через посредников, что все детали соглашения ими приняты.

«ХАМАС отказывается от чётких договорённостей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент. Израиль не назначит дату заседания кабинета и правительства до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все детали соглашения», — сказано в сообщении.

Предполагалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности 16 января проведёт заседание и утвердит соглашение об освобождении заложников и прекращении огня.

Советник офиса главы правительства Дмитрий Гендельман заявил, что ночью представители ХАМАС вновь попытались пересмотреть договорённости, в частности, выразив желание, вопреки согласованным условиям, самим определять имена освобождаемых Израилем палестинских заключённых.

После заявления правительства Израиля о риске срыва договорённости представители политбюро ХАМАС заявили, что привержены соглашению, сообщил Reuters.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организации оказать поддержку в реализации соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал стороны выполнять свои обязательства и обеспечить полное осуществление соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что информацию о переговорах о перемирии в секторе Газа можно воспринимать со сдержанным оптимизмом.