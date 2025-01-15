Вашингтон, 15 января, 2025, 23:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции 15 января выразил готовность организации оказать поддержку в реализации соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Кроме того, он заявил о намерении увеличить объём гуманитарной помощи в этот регион.

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«ООН готова содействовать выполнению соглашения и обеспечить устойчивые поставки гуманитарной помощи для палестинцев, которые продолжают страдать», — заверил Гутерриш журналистов в штаб-квартире ООН.

Также генсек выразил благодарность Египту, Катару и США за их посреднические усилия, подчеркнув, что их неизменная приверженность поиску дипломатического решения сыграла решающую роль в достижении соглашения о перемирии.

Гутерриш призвал все стороны выполнять свои обязательства и обеспечить полное осуществление соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе переговоров между Израилем и движением ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, 15 января было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Об этом информировал премьер-министр Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

2 января министерство здравоохранения Палестины заявило, что число жителей сектора Газа, погибших с октября 2023 года во время боевых действий, достигло почти 45,6 тыс.

В ноябре 2024 года российский президент Владимир Путин в очередной раз подчеркнул необходимость остановить бои в секторе Газа. Он призвал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа.