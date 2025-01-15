Москва, 15 января, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Информацию о переговорах о перемирии в секторе Газа можно воспринимать со сдержанным оптимизмом, заявил 15 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Hadi Daoud/Global Look Press

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения в СМИ о том, что в ходе указанного диалога власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о прекращения огня на указанной территории.

«Это можно воспринимать только с воздержанным оптимизмом, потому что, действительно, мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая сейчас происходит в Газе», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что население Газы нуждается в перемирии и прекращении огня. Кроме того, Песков добавил, что жителям палестинского анклава требуется гуманитарная помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января министерство здравоохранения Палестины заявило, что число жителей сектора Газа, погибших с октября 2023 года во время боевых действий, достигло почти 45,6 тыс.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что ему неизвестны цели Израиля в палестинском анклаве, однако он считает их заслуживающими осуждения. В ноябре российский лидер в очередной раз подчеркнул необходимость остановить бои в секторе Газа. Путин призвал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа.

При этом президент России отметил, что нападение ХАМАС на израильские населённые пункты в 2023 году является терроризмом, но отвечать на такие атаки следует соразмерно.