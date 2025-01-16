Киев, 16 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза (ЕС) не желает ужесточать санкции против российской металлургической промышленности. Об этом заявил посол Украины при объединении Всеволод Ченцов, слова которого приводит украинский телеканал «Общественное».

Михаил Голенков/РИА Новости

«Некоторые страны ЕС пролоббировали исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического комплекса. Мы стараемся сократить этот срок и объёмы продукции, которые Российская Федерация может экспортировать», — рассказал он.

Ченцов также пожаловался, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке, несмотря на все санкции.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Евросоюз планирует отказаться от российского алюминия, а также постепенно прекратить поставки сжиженного природного газа из России. 15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы Евросоюза отказаться от российского алюминия могут привести к дестабилизации мирового рынка.

Российская сторона неоднократно говорила о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент РФ Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.