Москва, 15 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Планы Евросоюза (ЕС) отказаться от российского алюминия, о которых сообщали СМИ, могут привести к дестабилизации мирового рынка, заявил 15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобное обсуждение идёт. Рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий, и подобные решения — они гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка», — сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз планирует отказаться от российского алюминия, а также постепенно прекратить поставки сжиженного природного газа из России.

Предполагается, что поэтапные ограничения на импорт алюминия и СПГ могут включить в 16-й пакет антироссийских санкций. Как отметили собеседники издания, детали временных рамок и масштаб ограничений на поставки алюминия пока прорабатываются.

Как передавало ИА Регнум, минфин США 12 апреля 2024 года ввёл запрет на ввоз из РФ алюминия, меди и никеля. Новые санкционные меры не затронули металлы, которые произвели до 13 апреля 2024 года. Великобритания также присоединилась к антироссийским санкциям США против торговли российскими металлами.

Российская сторона неоднократно говорила о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент РФ Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.