* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 16 января, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским имеются проблемы проблемы с коммуникацией. Об этом сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я могу сказать, что у нас есть трудности с коммуникацией офиса и командой Трампа. И мы тут не можем никем пренебрегать, предлагает Порошенко свою помощь — пожалуйста», — пояснил он в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости».

Экс-президент Украины призвал бороться за новую администрацию Белого дома, за Трампа, выразив при этом сожаление о том, что Зеленский не примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Порошенко настаивал на соблюдении пяти требований Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В частности, бывший украинский президент призывал отказаться от компромиссов по суверенитету, не допустить возвращения страны в зону влияния России. Также Порошенко объявил, что Украина не откажется от своих территорий и не признает их российский статус. Кроме того, нельзя соглашаться на ограничение мощности ВСУ. Четвёртым требованием им выдвигался отказ от компромиссов или отмены санкций до полного освобождения украинских территорий. В завершение экс-президент посчитал необходимым убедить Трампа в безальтернативности прекращения боевых действий без членства Украины в НАТО.

Владимир Зеленский не хочет садиться за стол переговоров втроём с Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Сначала он хочет договориться с главой Белого дома, а затем привлечь к переговорам Европу, заявил Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.