Москва, 15 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Мосгорсуд на заседании в среду, 15 января, заочно приговорил к 21,5 года колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Социальные сети Илья Симония

Суд признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённого с разбоем, вымогательством или бандитизмом, передаёт «РИА Новости».

«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в тексте решения.

По версии следствия, в 2009 году ранее судимый Симония организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он нанял нескольких человек. Покушение на убийство было совершено в июле 2009 года. В октябре Иваньков скончался в больнице от ран. Трое фигурантов дела приговорены к реальным срокам, ещё трое объявлены в международный розыск или заочно арестованы.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2021 года Следственный комитет установил исполнителей убийства Япончика. Ими были Азтамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — РФ и Абхазии. По данным следствия, оба подозреваемых после совершения преступления уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявили обвинения в убийстве в составе организованной группы и незаконном хранении оружия и объявили в международный розыск.

В августе 2024 года Мосгорсуд заочно приговорил Бутбу к 19 годам исправительной колонии строгого режима. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.