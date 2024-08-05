Москва, 5 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Исполнителя убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, заочно приговорили к 19 годам колонии. Такое решение 5 августа вынес Московский городской суд.

Шарифулин Валерий/ТАСС

Как уточнили в суде, осуждённый Астамур Бутба будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Он скрылся от следствия и находится в международном розыске.

Как сообщало ИА Регнум, Иванькова убили вечером 28 июля 2009 года, когда криминальный авторитет выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

В мае 2020 года Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию, подозреваемого в причастности к убийству Иванькова. Помимо Джанашии, по делу проходили Муртаз Шадания, который, по версии следствия, наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства, и предполагаемый организатор преступления Илья Симония.

В январе 2021 года Следственный комитет России установил исполнителей убийства Япончика. Это Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — РФ и Абхазии. По данным следствия, оба подозреваемых после совершения преступления уехали из России в Абхазию, им заочно предъявили обвинения в убийстве в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Злоумышленников объявили в международный розыск.

В апреле того же года Савеловский суд Москвы признал виновным Каху Газзаева в соучастии в убийстве Иванькова и приговорил его к 14 годам лишения свободы.