Тамбов, 15 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Власти Запорожской области отказываются признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил представитель региональной администрации в Тамбовском гарнизонном военном суде, где проходит рассмотрение дела.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Первоначально потерпевшей стороной в документах значилась областная администрация. Её представитель заметил, что действия Попова не причинили ущерба региону.

Кроме того, по его словам, генерал внёс сущетсвенный вклад в защиту территории Запорожской области от ВСУ. Из-за этого региональная администрация отказалась предъявлять иск о возмещении вреда.

Новость дополняется