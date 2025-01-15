Москва, 15 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Не менее 60% ветеранов специальной военной операции остаются работать в структурах Минобороны РФ, заявила 15 января заместитель главы ведомства — статс-секретарь Анна Цивилёва.

Михаил Терещенко/ТАСС

«60% ветеранов, в том числе которые получили инвалидизацию после ранений, остаются работать в периметре Министерства обороны», — сказала она.

Кроме того, как подчеркнула Цивилёва, военнослужащие, принимающие после ранений решения о демобилизации, получают новые специальности в сферах IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции и медицины.

Замминистра также отметила, что фонд «Защитники Отечества», которым она руководит, принял 1,9 млн обращений от ветеранов. Замглавы ведомства уточнила, что по 91% таких заявок уже приняты решения.

Замглавы Минобороны добавила, что 900 сотрудников фонда «Защитники Отечества» являются участниками СВО и членами их семей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Цивилёвой поручил правительству ускорить работу по социальной поддержке участников СВО. Глава государства подчеркнул, что они должны чувствовать заботу со стороны государства. Он уточнил, что это касается и тех бойцов, которые боролись с киевским режимом ещё до воссоединения новых территорий с Россией.

1 июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны России. В нём участникам спецоперации предоставляют социальные, административные и финансовые услуги. На церемонии открытия Анна Цивилёва отметила, что работа центра позволяет создать взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас и демобилизуется.