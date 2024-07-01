Москва, 1 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Первый военно-социальный центр Министерства обороны России 1 июля открылся в Москве. В нём участники спецоперации смогут получать социальные, административные и финансовые услуги.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

«Сейчас очень важный момент, когда открывается военно-социальный центр, мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны», — сказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева во время открытия центра.

По словам Цивилевой, на данный момент фонд «Защитники Отечества» получил более 1,4 млн обращений и запросов на оказание помощи. Из них 70% касается действующих военнослужащих, для этой категории и был создан военно-социальный центр, добавила она.

Замминистра обороны также уточнила, что военным СВО будет оказываться помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями. При этом сотрудники центра начнут помогать семьям военнослужащих РФ в вопросах поиска родных, заключила Анна Цивилева.

Отмечается, что на территории центра также открылись отделения банков, в которых военные могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — карту «СВОи».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсации военным-контрактникам. Российский лидер поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца или в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток

Как передавало ИА Регнум, в марте прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что жители регионов РФ смогут оказывать поддержку бойцам СВО через «Госуслуги». При помощи портала возможно получать информацию о мобилизованных, а также оказывать дополнительные меры поддержки участникам спецоперации и их близким.