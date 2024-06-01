Москва, 1 июня, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Правительство ускорит работу по социальной поддержке участников СВО, в том числе бойцов ЧВК и бывших ополченцев, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892707" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин провёл встречу с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой

Цивилёва отметила, что в стране существует проблема с выдачей удостоверений ветерана боевых действий, которое даёт возможность в дальнейшем получать все положенные меры социальной поддержки.

Она отметила, что статус инвалидов боевых действий до сих пор не получают бойцы «частных военных компаний» и те, кто защищал Донбасс до его возвращения в состав РФ. Они не проходят военно-врачебные комиссии, а инвалидность получают по общему заболеванию. Это несправедливо, заявила Цивилёва, добавив, что эти вопросы требуют налаживания межведомственного взаимодействия.

Президент заявил, что совершенно согласен, назвав эти вопросы первоочередными. Люди должны чувствовать заботу со стороны государства. Всё это касается и тех бойцов, которые воевали с неонацистами ещё до вступления этих территорий в состав России, и частных военных компаний.

«Я сделаю всё для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу. Давайте поговорим по деталям», — сказал Путин.

Встреча прошла в годовщину создания фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда, 1 июня прошлого года «Защитники Отечества» начали работу.

Глава государства 28 апреля 2023 года подписал закон о наделении участвующих в СВО добровольцев и ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года, статусом ветерана и инвалида боевых действий.