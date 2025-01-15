Горловка, ДНР, 15 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Военная разведка Украины осенью 2023 года пыталась подкупить российских военных, чтобы те оставили позиции в городе Горловке в ДНР. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Целями ГУР (Главного управления разведки украинского министерства обороны) являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за $1 млн», — сказал сотрудник ФСБ на видеозаписи, опубликованной ведомством.

Отмечается, что указанная информация была получена накануне очередного саммита НАТО. Украинская разведка пыталась связаться с российскими бойцами, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в Горловке.

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