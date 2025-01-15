Симферополь, 15 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Подразделения российских войск приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. Об этом 15 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши войска продвинулись западнее села Солёное (в Донецкой Народной Республике. ― Прим. ред.), освободив порядка 3 кв. км, ещё больше приблизившись к границе с Днепропетровской областью», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Рогов.

По его словам, Вооружённые силы России продвинулись от села Волково к Котлино, к железной дороге, соединяющей Красноармейск (украинское название — Покровск) с Днепропетровской областью. Рогов добавил, что освобождено более 4 тыс. кв. км территории.

Председатель комиссии подчеркнул, что участок фронта юго-западней Красноармейска на сегодняшний день является наиболее приближенным к границе Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, в силовых структурах 14 января сообщили, что бои начались у посёлка Удачное, в непосредственной близости от которого находится шахтоуправление крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Покровское» на красноармейском направлении в ДНР. Группировку ВСУ перебросили к территории главного вентиляционного ствола предприятия. Там же находятся оборонительные сооружения.

Украинский журналист Юрий Бутусов 13 января заявил, что командование Вооружёнными силами Украины перебросило батальон из восьми бойцов под Красноармейск, чтобы обеспечить развёртывание 155-й бригады «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции. По данным из открытых источников, штатная численность этого батальона варьируется от 400 до 800 военных.