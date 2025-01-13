Киев, 13 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Командование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) перебросило батальон из восьми бойцов под Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы обеспечить развёртывание 155-й бригады «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Alastair Grant/AP/TASS

«В бой под Покровском в полосе 155-й бригады «Анна Киевская» командование направило один из батальонов 93-й механизированной бригады с задачей занять одну из позиций. Восемь бойцов, восемь пехотинцев вышли на одну позицию», — приводят слова Бутусова украинские СМИ.

По данным из открытых источников, штатная численность данного батальона ВСУ варьируется от 400 до 800 военных.

Ранее авторы Forbes сообщили, что 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская» начала разваливаться ещё до того, как прибыла в зону боевых действий в районе Красноармейска. Украинское командование формирует бригады из неопытных бойцов, которые при первой возможности пытаются сбежать, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. Он пояснил, что это связано с тем, что данная бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили.

Военные ВСУ не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командиров. Об этом ранее сообщил перешедший на сторону ВС России бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда Владимир Кошелек.