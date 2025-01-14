ДНР, 14 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Бои начались в районе шахтоуправления «Покровское» на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в силовых структурах ТАСС 14 января.

Станислав Красильников/РИА Новости

Группировку ВСУ, уточнили собеседники агентства, перебросили к территории главного вентиляционного ствола предприятия. Там же находятся оборонительные сооружения.

«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с посёлком Удачное, у которого начались бои», — отметили силовики.

«Покровское» — крупнейшее угледобывающее предприятие Украины, расположенное к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Как сообщало ИА Регнум, в связи с продвижением российских войск на шахте в Красноармейске остановили добычу коксующегося угля. Агентство Reuters информировало, что работа на шахте продолжается только на поверхности, работников эвакуировали. Отмечалось, что только эта шахта продолжала обеспечивать Украину коксующимся углем. Её закрытие приведёт к почти к четырёхкратному сокращению объёмов производства украинской сталелитейной промышленности.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переходе под контроль России литиевых месторождений, расположенных в районе освобождённого села Шевченко под Красноармейском.