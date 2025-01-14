Екатеринбург, 15 января, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Бывшие собственники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеры группы компаний «Ариант» не смогли оспорить решение о национализации. Ходатайство отклонено, следует из картотеки дел Арбитражного суда Уральского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заседание провели 14 января в закрытом режиме.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указал судья.

В апреле 2024 года группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска об изъятии «Кубань-Вино» и других активов холдинга в пользу государства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта 2024 года Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК. Прокуроры увеличили сумму по иску с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей.

Генпрокуратура в Арбитражном суде требовала изъять в пользу Российской Федерации три предприятия промышленной группы ЧЭМК. В иске говорилось, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, для этого следовало получить разрешение правительства РФ. Сейчас предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Генпрокуратура указала на противоправное «завладение» ответчиками Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов.

27 февраля 2024 года владельцу ЧЭМК Юрию Антипову вручили подписку о невыезде. Днём ранее Антипова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве.