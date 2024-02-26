Челябинск, 27 февраля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Владельцу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову вручили подписку о невыезде, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Eurobanko.ru Челябинский металлургический комбинат

«Он был допрошен, ему вручена подписка о невыезде, предупредили, что не должен покидать пределы страны», — уточнил источник.

Известно, что Антипова задержали 26 февраля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Расследованием занимается МВД, а оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура добивается в Арбитражном суде истребования в пользу Российской Федерации трёх предприятий промышленной группы ЧЭМК. В иске говорится, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, для этого следовало получить разрешение правительства РФ. Сейчас предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу.

Генпрокуратура указала на противоправное «завладение» ответчиками Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов.