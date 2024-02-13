Москва, 13 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура добивается в Арбитражном суде истребования в пользу Российской Федерации трёх предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщило 13 февраля подробности иска издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

Утверждается, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, для этого следовало получить разрешение правительства РФ. В настоящее время предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу, говорится в иске.

Руководство ЧЭМК пытается доказать законность произошедших в 1990-х годах событий, утверждая о работе за границей с металлотрейдером, которому поставляется продукция на экспорт.

Предприятия группы ЧЭМК, отметили в надзорном ведомстве, являются крупнейшими в России производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

Генпрокуратура указала на противоправное «завладение» ответчиками Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов.

В ЧЭМК уточнили, что схема приватизации, как на трёх заводах, использовалась «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», но «ошибки выявили спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ». Ответчик заявил, что предприятия не являются частью ВПК, а поставки ферросплавов осуществляются лишь металлургическим предприятиям, которые затем отправляют сталь оборонным заводам. По итогам 2023 года российские металлурги получили от холдинга порядка 550 тыс. тонн ферросплавов, уточнил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» «спасли» в начале 90-х годов от отвечавшего за приватизацию Анатолия Чубайса. По его словам, крупнейшее производство танков могло исчезнуть из-за позиции Чубайса, но завод удалось сохранить благодаря тесному контакту с Министерством обороны.