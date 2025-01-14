Хасавюрт, Дагестан, 15 января, 2025, 01:09 — ИА Регнум. В дагестанском Хасавюрте в ночь на 15 января загорелся мебельный цех. Огонь перекинулся на жилой дом, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом», — уточнили в Telegram-канале министерства.

Информация о причинах возгорания и пострадавших не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября 2024 года в Каспийске вспыхнул пожар в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо». Сообщение о возгорании поступило в 12:19 (мск). Загорелось трёхэтажное здание на Кирпичном шоссе, 13. Предварительно, сначала загорелась бытовая техника, потом огонь перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками.

Огонь охватил 700 кв. м второго этажа комплекса. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники. На пожаре пострадали три сотрудника МЧС России, их госпитализировали с ожогами.