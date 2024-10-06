Каспийск, Дагестан, 6 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Пожар возник в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо», также известного как база «Пир», в Каспийске. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Иван Шилов ИА Регнум

В здании на Кирпичном шоссе горит второй этаж. Огонь распространился на площади 100 кв. м.

Пожарные расчёты городской части №10 прибыли на место инцидента. Также на место направили дополнительные автоцистерны из других частей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября гостиница «Киев» загорелась в Хасавюрте в Дагестане. В здании на Махачкалинском шоссе загорелся мансардный этаж, погибших и пострадавших не было. Площадь возгорания составила 625 кв. м. В тушении принимали участие 42 специалиста и 11 единиц техники.

Крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов 29 сентября в Городецком округе Нижегородской области был полностью ликвидирован.