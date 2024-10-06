Огонь охватил 700 кв. м торгово-выставочного комплекса в Каспийске
Махачкала, 6 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Каспийске огонь охватил 700 кв. м второго этажа здания торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо», сообщила 6 октября пресс-служба МЧС России.
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На месте работают 39 специалистов и 13 единиц спецтехники.
Пожар вспыхнул в здании торгово-выстовочного комплекса на Кирпичном шоссе 6 октября.
Как сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае 5 октября вспыхнул пожар на гороховом складе. Возгорание локализовали на площади 2,4 тыс. кв. м. На место ЧП выехали 16 специалистов и шесть единиц техники.
Крупный пожар вспыхнул 3 октября в здании музтеатра в Хабаровске. Сначала загорелась кровля, затем в здании взорвались баллоны с газом.