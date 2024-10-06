Каспийск, Дагестан, 6 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Трое спасателей пострадали в результате крупного пожара в торгово-выставочном комплексе в Каспийске. Об этом 6 октября в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.

МЧС России

«На пожаре в Дагестане пострадали три сотрудника МЧС России. Все госпитализированы с ожогами», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо» в Каспийске вспыхнул 6 октября. Сообщение о возгорании поступило в 12:19 (мск). Загорелось трёхэтажное здание на Кирпичном шоссе, 13.

Огонь охватил 700 кв. м второго этажа комплекса. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники.

Предварительно, сначала загорелась бытовая техника, потом огонь перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками.