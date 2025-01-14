Москва, 14 января, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Лучшие роли народной артистки России Евгении Добровольской навсегда останутся в памяти, заявил во вторник, 14 января, на церемонии прощания с актрисой художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ) Константин Хабенский.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Лучшие роли Жени, её лучшие сценические минуты навсегда оставались в памяти. Страдания невыносимой боли остались позади. Её душа выдохнула. Я думаю, что её душа радуется от того, какое огромное количество людей пришло на её последний выход на сцену Московского художественного театра», — заявил он.

Церемония прощания началась в 10:00 мск на главной сцене МХТ. Затем прошло отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах, после чего артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

Добровольская окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.

Как передавало ИА Регнум, Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. За 33 года службы театру она сыграла на его сцене десятки главных ролей. По информации Telegram-канала Mash, Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания.