Москва, 10 января, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Актриса, народная артистка России Евгения Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности. Об этом 10 января сообщил Telegram-канал Mash.

Сергей Бобылев/ТАСС Актриса Евгения Добровольская во время пресс-показа спектакля «Космос»

«Евгения Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году актриса сильно похудела, появились слухи о её диагнозе. Окончательные причины смерти назовут после экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. В МХТ имени Чехова отметили, что за 33 года она сыграла на его сцене десятки главных ролей.