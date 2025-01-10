Москва, 10 января, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Умерла народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом 10 января сообщил МХТ имени Чехова.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Народная артистка РФ Евгения Добровольская

«Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Отмечается, что последний год Добровольская боролась с тяжёлой болезнью, «но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны». 26 декабря актриса отметила 60-летие.

Первой ролью Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в «Чайке», а потом ей довелось сыграть всех героинь этой пьесы.

МХТ выразил соболезнования семье актрисы и сообщил, что о дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.