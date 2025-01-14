Москва, 14 января, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер в адрес президента России Владимира Путина является хамским и недостойным. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Нэнси Фезер

14 января Фезер обвинила Путина якобы в проведении гибридных атак против Европы и ФРГ и назвала его «абсолютно бессовестным». По её словам, произошли нападения на критическую инфраструктуру Германии, а также Фезер обвинила Россию якобы в использовании миграции для дестабилизации ситуации в стране.

«Хамское заявление немецкого министра, которое, мне кажется, недостойно человека, занимающего такую должность. Я ей хочу напомнить, что всё благополучие Германии в послевоенный период связано с Советским Союзом, с Россией, которая обеспечивала её дешевыми энергоресурсами, прежде всего газом, который обеспечил развитие её экономики. Самое главное — она обеспечила воссоединение Германии в конце 1980-х годов — начале 1990-х годов», — возмутился сенатор.

Джабаров также призвал Фезер посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, кто именно ведёт гибридную войну. По его словам, это Берлин ведёт себя бессовестно, снабжая оружием пронацистский киевский режим.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвинутые НАТО обвинения в том, что Россия якобы проводит гибридные атаки против альянса — это не что иное, как дезинформация. Это попытка обмануть жителей Европы и США, чтобы увести общественное внимание от реальных действий самого западного военного блока, пояснила дипломат.