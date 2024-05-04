Москва, 4 мая, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Выдвинутые НАТО обвинения в том, что Россия якобы проводит гибридные атаки против альянса, это не что иное, как дезинформация, заявила 4 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

«Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего — дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы», — процитировала Захарову пресс-служба МИД.

Она заявила, что обвинения со стороны НАТО — это попытка обмануть жителей Европы и США, чтобы увести общественное внимание от реальных действий самого западного военного блока.

Альянс сам развязал гибридную войну против России во всех средах и на всех географических направлениях. Кроме того, силы НАТО принимают активное участие в военном противоборстве с Россией на Украине, не только финансируя киевский режим и поставляя оружие, но и снабжая ВСУ разведданными. В результате ВСУ наносят западным оружием удары по мирным жителям.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая НАТО обнародовало заявление, обвинив в нём Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории страна альянса. Руководство военного блока заявило о саботаже, дезинформации и других гибридных методах, якобы организованных Россией на территории Великобритании, Германии, Польши, Чехии и прибалтийских республик.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что НАТО таким образом пытается оправдать собственные будущие агрессивные действия. По её мнению, обвинения со стороны альянса бездоказательны.

Политолог Михаил Онуфриенко назвал обвинения со стороны НАТО дежурными. Это обычное пустое заявление в духе пропаганды и ничего конкретного за этим не стоит, пояснил он.