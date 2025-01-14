Берлин, 14 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Глава МВД Германии Нэнси Фезер обвинила президента России Владимира Путина якобы в проведении гибридных атак против Европы и ФРГ. Об этом она заявила в интервью Süddeutsche Zeitung.

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Глава МВД Германии Нэнси Фезер

«Гибридная война России против Запада становится всё более жестокой. Германия должна всё больше защищать себя, в том числе от возможного нападения на территорию НАТО. Господин Путин действует абсолютно бессовестно», — заявила она.

По её словам, произошли нападения на критическую инфраструктуру Германии, а также Фезер обвинила Россию якобы в использовании миграции для дестабилизации ситуации в стране. Она добавила, что Германия оказалась «в центре российской агрессии» из-за поддержки киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября главы МИД шести европейских государств обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак, которые направлены против архитектуры безопасности в странах НАТО и ЕС. Речь идёт о Польше, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Министры также обсудили варианты усиления поддержки Киева на фоне возможного изменения политики Белого дома.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвинутые НАТО обвинения в том, что Россия якобы проводит гибридные атаки против альянса, — это не что иное, как дезинформация. Это попытка обмануть жителей Европы и США, чтобы увести общественное внимание от реальных действий самого западного военного блока, пояснила дипломат.