Москва, 14 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В Москве проводили в последний путь народную артистку России Евгению Добровольскую. Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова 14 января.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На траурной церемонии присутствовали четверо детей артистки, а также её друзья и коллеги — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актёры Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Игорь Верник, Юлия Пересильд и Сергей Гармаш. Также прощальную церемонию посетили спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Она стала актрисой, о которой заговорили, как только она появилась. Все студенты, все педагоги знали, что у неё большой дар, выдающийся, это было видно сразу. Она работала с выдающимися актёрами, которые сразу признавали в ней свою», — сказал на прощании Верник.

Гроб с телом артистки вынесли из театра под аплодисменты коллег и поклонников.

В 13:00 мск началось отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах, после чего артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. За 33 года службы театру она сыграла на его сцене десятки главных ролей.

По информации Telegram-канала Mash, Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания.