* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 14 января, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Великобритания пригласила на неформальную встречу членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» по украинской тематике в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 января сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Сегодняшнее неформальное заседание Совета изначально задумывалось как антироссийское пропагандистское мероприятие и было бы наивно ожидать сегодня услышать хоть слово правды от устроителей и подобранных ими докладчиков. Тем более, что среди них есть отъявленные неонацисты, в частности, Валерий Горишний — служивший в полку «Азов», признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США», — отметил Полянский.

Согласно данным из соцсетей, Горишний имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС «Мёртвая голова» и является большим поклонником данной танковой дивизии, констатировал российский дипломат.

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации напомнил, как в 1940 году участники дивизии «Мёртвая голова» казнили около сотни британских пленных, это исторический факт, но британские дипломаты об этом стыдливо умолчали.

Полянский добавил, что организаторы заседания пригласили выступить в ООН человека, прославляющего нацистских преступников, убивших их соотечественников. Это всё, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа 2024 года заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя видео из Курской области с украинскими боевиками в касках с эмблемой СС, имитирующих немецкий акцент, заявил о недопустимости демонстрации любых нацистских символов.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны — те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того, как поняли, что нацизм обречён, отмечал глава государства.