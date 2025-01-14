Москва, 14 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Чемпион России по гиревому спорту, работавший в Федеральной службе безопасности РФ, Владимир Фещенко найден убитым в Москве. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — сказал источник, слова которого приводит РБК.

По его данным, основной версией, которую рассматривают следователи, является убийство по неосторожности. Собеседник отметил, что пуля попала мужчине в голову.

Источник также уточнил, что убитый работал департаменте контрразведки ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2017 года в своем кабинете был найден мертвым заместитель начальника УФСИН по Дагестану Нариман Яралиев. Следователи после инцидента начали проверку версии о его убийстве.

В октябре 2018 года в посёлке Архангельское в Подмосковье была убита старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу. Неизвестный выстрелил в женщину у подъезда многоэтажного дома. В результате ранения в шею она скончалась на месте.