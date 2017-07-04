Махачкала, 4 июля, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Заместитель начальника УФСИН по Дагестану Нариман Яралиев найден 2 июля мертвым в своем кабинете, проверяется версия об убийстве, сообщил 4 июля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

По данным собеседника агентства, последний раз живым Яралиева видели на территории управления поздним вечером 1 июля. На следующий день тело офицера с пулевым ранением в голову и следами побоев было обнаружено в служебном кабинете.

Факт смерти замначальника УФСИН подтверждает и Федеральная лезгинская национально-культурная автономия. По сведениям организации, у родных Яралиева очень много вопросов вызывают и сами обстоятельства смерти высокопоставленного должностного лица, и отсутствие реакции СМИ и правоохранительных органов.

«Также родственники не могут добиться никакой конкретной информации и окончательных выводов о причинах смерти Яралиева. О самом факте смерти близкого человека они узнали от третьих лиц», — сообщает пресс-служба автономии.

Нариман Яралиев был похоронен вечером 2 июля. Ему было 48 лет. Он — уроженец Каспийска, воспитывал сына и дочь.

Официальных комментариев по поводу случившегося правоохранительные органы и УФСИН по Дагестану пока не предоставили.