Тула, 14 января, 2025, 06:15 — ИА Регнум. Огнеборцы почти ликвидировали возгорание в здании военного госпиталя в Туле. Об этом 14 января сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Тушение пожара в здании военного госпиталя практически завершено. В настоящее время проводится дополнительный пролив для исключения повторных возгораний», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Миляева, утром на улице Советской возобновится движение транспорта, а проезд по улице Союзной останется закрытым.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в госпитале начался днём 13 января. Пламя охватило один из этажей, над зданием поднимался густой чёрный дым. По предварительным данным, причиной пожара в госпитале стала неисправность электропроводки. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 57 человек, их перевезли в другие больницы Минобороны.

К тушению пожара привлекли 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники. В 22:05 мск открытое горение в здании военного госпиталя ликвидировали. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. В горящем здании вслед за кровлей обрушился шпиль.