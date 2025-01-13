Вашингтон, 13 января, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство. Альянсы Вашингтона значительно окрепли, страна при этом не была вовлечена в новые военные конфликты, заявил 13 января президент США Джо Байден в своей заключительной внешнеполитической речи.

Global Look Press

«Могу сообщить американскому народу: источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти. Наши альянсы крепче, наши соперники и противники слабее, а Америка — сильнее, чем когда-либо. Мы доказали, что можно усиливать Америку и её позиции в мире, не ведя войны», — отметил Байден в ходе выступления в Госдепартаменте.

Кроме того, американский лидер указал, что США за годы его правления укрепили лидерские позиции в дипломатии, технологии и экономике, увеличилось число союзников Вашингтона, возросли инвестиции в оборонную промышленность США.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января избранный президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории государства. Мягкая миграционная политика Байдена и его команды привела к тому, что радикальный исламский терроризм и иные формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что в это трудно поверить, подчеркнул республиканец.

Госдолг США за 2024 год вырос на $2,4 трлн, эта сумма превысила общую задолженность России более чем в восемь раз. За пять лет американские заимствования выросли в 1,6 раза, а за 10 лет увеличились вдвое. Суммарная же задолженность США достигла $36 трлн.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена войдёт в историю как навязчивая и помогающая там, где не нужно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.