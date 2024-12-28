Вашингтон, 28 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Госдолг США за 2024 год вырос на $2,4 трлн, и эта сумма превысила общую задолженность РФ более чем в восемь раз. об этом стало известно в субботу, 28 декабря, из материала «РИА Новости».

Согласно ежемесячным подсчётам, за год американский госдолг вырос на 7%, что в 8,3 раза больше всего российского долга, который на данный момент составляет $286,3 млрд. Суммарная же задолженность США достигла $36 трлн.

Агентство отмечает, что за пять лет американские заимствования выросли в 1,6 раза, а за 10 лет увеличились вдвое. Кроме того, текущий уровень долга правительства Белого дома превышает российский в 126,3 раза.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что страна приближается к фактическому банкротству. По его словам, проценты по госдолгу быстро поглощают всю налоговую выручку, не оставляя средств для удовлетворения критически важных нужд США.

5 декабря главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин назвал рост американского госдолга неконтролируемым. Он также отметил, что задолженность увеличивается на 1 трлн долларов каждые 100 дней, а сумма процентных платежей по ней удваивается каждые пять лет и уже превысила расходы на здравоохранение и оборону.

19 августа избранных президент США Дональд Трамп пообещал сократить госдолг США в случае победы на выборах. Он также отмечал, что его администрация для сокращения дефицита бюджета и внешнего долга использует нефть.