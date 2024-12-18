Баку, 18 декабря, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена войдёт в историю как навязчивая и помогающая там, где не нужно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Чем администрация Байдена останется в истории? Много чем, но в том числе это навязчивость. «Мы хотим вам помочь» — а мы говорим: «Спасибо, не надо» — «Нет, а мы хотим». Вот у них есть такая структура USAID (Агентство США по международному развитию. — Прим. ред.), которая хочет помогать. Но почему-то помогать не там, где нам нужно», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Алиев допустил, что с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа деятельность USAID может прекратиться. Он отметил, что решение России отказаться от помощи агентства было верным.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества. Глава Госдепа предложил освободить задержанного за хулиганство и мошенничество правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV, которые обвиняются в контрабанде.

МИД Азербайджана решительно осудил и отверг заявление Блинкена. Оно было названо предвзятым и искажающим ситуацию с защитой прав и свобод человека в Азербайджане. Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде указал на двойные стандарты в позиции Блинкена при оценке ситуации с правами человека в Азербайджане. По словам Гаджизаде, такая позиция главы Госдепа «привела к параличу политики США на Южном Кавказе в целом».