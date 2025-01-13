Краснодар, 13 января, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Основные работы по уборке мазута завершены на пляже «Родник» в Джемете и на одном из пляжей в станице Благовещенской в Анапе (Краснодарский край), сообщает оперштаб региона.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«За районом закреплены две территории. Первая — пляж «Родник» в Джемете, вторая — участок береговой полосы в ст. Благовещенской. Основную уборку и там и там завершили», — сказано в публикации оперштаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтёры завершили работы по первичной ликвидации мазута с Центрального пляжа Анапы.

Более 25 тыс. волонтёров «Единой России» и МГЕР со всей страны присоединились к уборке акватории Керченского пролива, сообщил Telegram-канал партии. На побережье в Анапе, Севастополе, Керчи, Ялте, а также Сакском, Ленинском и других районах продолжают выявлять и убирать мазутные пятна. Под руководством ветврачей волонтёры отмывают птиц и передают их на реабилитацию. К этому моменту спасено более 5,6 тыс. пернатых.

12 января ИА Регнум передавало, что МЧС России сформировало федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Краснодарском крае. Он будет действовать непосредственно на месте ЧП до полной ликвидации последствий разлива мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате произошёл разлив нефтепродуктов. В Анапе открыли единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег от мазута.