Москва, 13 января, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Департамент образования и науки предупредил жителей Москвы о новой схеме мошенничества с фейковыми запросами от якобы администрации школы.

Global Look Press

«Вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от «Госуслуг» для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные!» — сказано в Telegram-канале ведомства.

В департаменте добавили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают какие-либо коды, а также призвали россиян не предоставлять личные данные по телефону.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря эксперт Дарья Верестникова рассказала о мошеннической схеме, в которой злоумышленники убеждают пользователей во взломе аккаунта на «Госуслугах» и в выдаче микрозаймов.

Те, кто верит, переводят деньги на «безопасный счёт» или передают наличные подставному лицу, представляющемуся курьером из Центробанка.

В конце декабря член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал самые распространённые способы мошенничества в 2024 году. Так, чаще всего аферисты звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств.