Лондон, 13 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 36 лет после того, как потерпел второе поражение от украинца Александра Усика. Об этом он сообщил в видеоролике, который был размещён в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

Matt Davies/Global Look Press Тайсон Фьюри

«Я завершаю карьеру в боксе», — заявил спортсмен.

В ходе своей карьеры Фьюри участвовал в 37 поединках, два из которых закончились поражениями и один ничьёй.

Как передавало ИА Регнум, первый бой Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе состоялся 19 мая. Тогда судьи разделились во мнениях, двое отдали победу украинцу, один — британцу. В результате этой победы украинский боксёр стал первым в XXI веке чемпионом в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC.

Матч-реванш состоялся в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу 37-летнему украинцу (116:112). Также впервые в истории поединок судил искусственный интеллект. Он присудил победу украинцу со счётом 118:112. Позже Усик заявил журналистам, что посвятил своей матери победу над Фьюри.