Эр-Рияд, 22 декабря, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик посвятил своей матери победу над британцем Тайсоном Фьюри в матче-реванше. Об этом спортсмен заявил 22 декабря в интервью журналистам после боя, по итогам которого защитил звание абсолютного чемпиона мира.

«Хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает и нервничает. И всем матерям Украины», — отметил Усик.

Боксёр также поблагодарил супругу и подчеркнул, что она поддерживала его всё время. Усик назвал этот день очень счастливым ещё и потому, что его сыновья выиграли соревнования и получили пояса в дзюдо.

Как сообщало ИА Регнум, Усик в повторном бою с Фьюри защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Матч-реванш состоялся в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу 37-летнему украинцу (116:112). Также впервые в истории поединок судил искусственный интеллект. Он присудил победу украинцу со счётом 118:112.

Первый бой Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе состоялся 19 мая. Тогда судьи разделились во мнениях, двое отдали победу украинцу, один — британцу. В результате этой победы украинский боксёр стал первым в XXI веке чемпионом в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC.

26 июня Усик отказался от чемпионского титула по версии IBF, чтобы, по его словам, создать возможность чемпионского боя за это звание между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.