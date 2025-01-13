Белгород, 13 января, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести контроль за опозданиями чиновников на работу. Об этой проблеме он заявил 13 января в ходе оперативного совещания правительства.

Антон Вергун/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По словам главы региона, задач у представителей власти очень много, из-за отсутствия на рабочем месте страдает и качество, и объём работы. Раньше приходить на работу можно, позже — нельзя.

«Поэтому давайте мы с завтрашнего дня, мне нужно, чтобы на входе контролировать. Опоздание на минуту — это опоздание на рабочее место, это неправильно», — сказал Гладков.

Он предложил подчинённым ориентироваться на его рабочий день, который начинается в шесть утра. Нужно брать пример с руководства и приходить не позже, пояснил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей в Ракитянском районе в результате атак ВСУ. На совещании регионального правительства он выразил сомнения в том, что руководители муниципальных образований соответствуют занимаемым должностям.

В ноябре минувшего года белгородский губернатор заявил, что жители покинут область, если власти будут тратить все бюджетные средства только на военные нужды. Он подчеркнул, что необходимо заниматься благоустройством, детскими садами, школами. Если же «уйдут все люди, тогда грош нам цена», резюмировал Гладков.