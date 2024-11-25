Белгород, 25 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Жители Белгородской области покинут регион, если областные власти будут тратить средства бюджета лишь на военные нужды. Об этом 25 ноября заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости Белгород

«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут. Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы области, власти не прекращали направлять средства на благоустройство территорий ни в период Отечественной войны 1812 года, ни во все времена истории Российской империи, ни в Великую Отечественную войну.

При этом Гладков отметил, что ситуация в Белгородской области после крайне тяжёлого из-за атак украинских формирований лета в зимний период может ухудшиться в десять раз.

«Мы готовим население, мы население не обманываем, мы делимся той информацией, которую знаем. Да, может быть непросто, но мы должны быть готовы, мы рассказываем людям то, что видим», — добавил он.

23 ноября в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Гладков заявил, что, несмотря на сложную обстановку и действия ВСУ, мирную повестку в регионе никто не отменял. В случае её отсутствия пропадает смысл всего, а потому часто подвергающийся обстрелам украинской армии город Шебекино тем временем является образцом для очень многих городов в РФ и превосходит многие из них по количеству цветов, добавил губернатор.

Он также рассказал, что в регионе действует программа строительства бесплатного жилья для многодетных семей. По словам Гладкова, также в области действует программа строительства жилья и для семей с детьми-инвалидами.