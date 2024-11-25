Гладков заявил, что люди уедут, если тратить бюджет только на военные нужды
Белгород, 25 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Жители Белгородской области покинут регион, если областные власти будут тратить средства бюджета лишь на военные нужды. Об этом 25 ноября заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут. Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы области, власти не прекращали направлять средства на благоустройство территорий ни в период Отечественной войны 1812 года, ни во все времена истории Российской империи, ни в Великую Отечественную войну.
При этом Гладков отметил, что ситуация в Белгородской области после крайне тяжёлого из-за атак украинских формирований лета в зимний период может ухудшиться в десять раз.
«Мы готовим население, мы население не обманываем, мы делимся той информацией, которую знаем. Да, может быть непросто, но мы должны быть готовы, мы рассказываем людям то, что видим», — добавил он.
23 ноября в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Гладков заявил, что, несмотря на сложную обстановку и действия ВСУ, мирную повестку в регионе никто не отменял. В случае её отсутствия пропадает смысл всего, а потому часто подвергающийся обстрелам украинской армии город Шебекино тем временем является образцом для очень многих городов в РФ и превосходит многие из них по количеству цветов, добавил губернатор.
Он также рассказал, что в регионе действует программа строительства бесплатного жилья для многодетных семей. По словам Гладкова, также в области действует программа строительства жилья и для семей с детьми-инвалидами.