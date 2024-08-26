Белгород, 26 августа, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей в Ракитянском районе в результате атак украинских войск. На совещании регионального правительства 26 августа он выразил сомнения в том, что руководители муниципальных образований соответствуют занимаемым должностям.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Гладков заявил, что люди погибли из-за бездействия властей. Он дал три дня на служебное расследование и уточнил, что оно затронет руководителей муниципальных образований, а также заместителей глав администраций, отвечающих за вопросы безопасности и гражданскую оборону.

«Ну что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали?» — посетовал губернатор на бездействие чиновников.

Он извинился за резкость и добавил, что будет принято решение о мерах в отношении чиновников. Их будут лишать премий или объявлять взыскания за невыполнение требований законодательства в рамках гражданской защиты и прямых поручений высшего должностного лица.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 августа ВСУ нанесли удар по посёлку Ракитное, в результате пять мирных жителей погибли и ещё 14 пострадали. Среди пострадавших — трое детей, двое из них госпитализированы с осколочными ранениями. Следственный комитет России после атаки на Ракитное возбудил уголовное дело по статье о теракте.