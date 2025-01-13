Москва, 13 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Судить о том, являются ли заявления Майка Уолтца, советника избранного президента США Дональда Трампа, о неспособности Украины вернуть утраченные территории признаком изменения риторики Вашингтона, можно будет после инаугурации Трампа, заявил журналистам в понедельник, 13 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Efrem Lukatsky/ТАСС

Со стороны уходящей администрации США никакого изменения риторики не наблюдается, отметил Песков.

«Говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю (после инаугурации Трампа, назначенной на 20 января. — Прим. ред.) и после уже официальных назначений, потому что пока речь идёт об избранном президенте США, пока речь идёт о его такой эвентуальной команде», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. Вытеснить каждого россиянина «с каждого дюйма» бывших украинских территорий нереально, сказал советник избранного президента США.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.