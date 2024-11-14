Москва, 14 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Продолжается расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение. Следователями СК России в отношении 800 лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых», — говорится в сообщении.

На данный момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наёмников. В их числе — граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдовы и подданный Швеции. В отношении более 30 наёмников суды вынесли обвинительные приговоры.

СК России с 2014 года расследует уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооружёнными формированиями Украины. За этот период возбуждено свыше 5,5 тыс. дел, в рамках которых к ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, националисты и силовики. К настоящему времени в отношении 450 лиц вынесены обвинительные приговоры.

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооружённым силам России в СВО, 5 ноября рассказал о десятках латиноамериканских наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. По его словам, это наёмники из Южной и Центральной Америки, прибывшие в том числе из Колумбии, Боливии и Мексики.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября, военные армии России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку нарушения госграницы в Брянской области иностранными наёмниками, двигавшимися со стороны Украины. Четверых из них ликвидировали, а по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар.

Позднее в этот же день ФСБ опубликовала видео с места боестолкновения в брянском приграничье. В руке у одного из ликвидированных была икона с молитвой на польском языке. Около другого нашли флаг Канады, а на плече ещё одного боевика набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из десанта ВС США. Из этих кадров также стало известно, что группа наёмников несла с собой большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4, произведенной в чешском городе Семтине.