Москва, 27 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наёмника из США Райана О’Лири за вторжение в Курскую область. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Райан О’Лири

«В августе 2024 года О’Лири, вооружённый автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересёк Государственную границу Российской Федерации и вторгся на территорию Курской области. Далее, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, О’Лири совершал преступления против мирного населения», — говорится в сообщении.

Следователи принимают все меры для установления местонахождения подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Террористический акт» и «Наёмничество».

Как стало известно ИА Регнум, прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по делу в отношении гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, которая участвовала в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. По версии следствия, в марте 2022 года Гелашвили приехала на Украину и добровольно вступила в Грузинский национальный легион (организация, признанная террористической и запрещённая в РФ), где прошла обучение и получила оружие и снаряжение. Далее она стала принимать участие в боевых действиях в подразделениях ВСУ против российских сил.

14 ноября Следственный комитет вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. На данный момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наёмников. В их числе — граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдовы и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наёмников суды вынесли обвинительные приговоры.