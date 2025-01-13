Оттава, 13 января, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу «как старик к старику» и призвал его опомниться. Об этом канадский политик написал 11 января в статье для газеты The Globe and Mail.

Его призыв связан с недавним заявлением Трампа, допустившим, что Канада может стать 51-м штатом Соединённых Штатов Америки.

«Что могло заставить тебя подумать, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире — а мы, без сомнения, именно такой и являемся, — чтобы присоединиться к США?», — задался Кретьен вопросом к избранному американскому президенту.

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