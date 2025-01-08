Вашингтон, 8 января, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Карту, на которой Канада присоединена к США, опубликовал 8 января избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

Политик сделал две публикации с разницей в несколько минут. Первая из них представляет собой карту Канады, но закрашенную в цвета американского флага.

«О, Канада», — такой комментарий оставил Трамп под фотографией.

Во второй публикации, которая вышла через пять минут после первой, избранный президент США разместил фотографию, на которой Канада и Соединённые Штаты заштрихованы одним цветом, образуя единое государство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пообещал кандидат в премьер-министры и лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, Канада никогда не войдёт в состав США в случае его победы на выборах.

Объявившей о своей скорой отставке премьер-министр страны Джастин Трюдо также заявил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. По словам премьер-министра, народы и США, и Канады получают выгоду от партнёрства стран в сфере торговли и в обеспечении безопасности.

Как заявил Трамп на встрече с канадским премьер-министром Трюдо, если власти Канады не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, страна может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

Предложение Канаде войти в состав Соединённых Штатов избранный президент США Трамп сделал вновь после заявления премьер-министра Канады Трюдо о намерении уйти в отставку.

25 декабря Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%.