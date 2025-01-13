Ханты-Мансийск, 13 января, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Жителя Сургута Сергея Лошакова приговорили к девяти годам колонии за финансовую поддержку Вооружённых сил Украины. Такое решение вынес окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа.

Belkin Alexey/Global Look Press

Суд признал Лошакова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Также ему на один год ограничили свободу, сообщили в региональном управлении ФСБ России по Тюменской области.

Следствие установило, что сургутянин был противником внешней и внутренней политики России. По своей инициативе он начал переписку через мессенджер Telegram с неустановленным лицом, после чего целенаправленно перевёл деньги для финансирования украинской армии.

Суд проходил в закрытом режиме. Приговор уже вступил в силу.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники Федеральной службы безопасности России 10 января задержали жителя города Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, мужчина неоднократно отправлял денежные средства на счета, которые используются украинскими формированиями. Следственное управление спецслужбы возбудило в отношении задержанного уголовное дело.

В Севастополе 26 декабря вынесли приговор сотруднице научно-исследовательского института, обвиняемой в государственной измене. По данным ведомства, главного специалиста института Оксану Сенеджук завербовали агенты спецслужбы Украины. По их указанию женщина в 2023 году передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота России. Суд назначил ей 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.